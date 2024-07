Mieszkańcy gminy Brok od blisko dwóch tygodni nie mogą korzystać z wody. 19 lipca w przebadanych próbkach wykryto groźne bakterie coli oraz enterokoków. Mimo podjętych działań kolejne badania wykazują, że woda wciąż nie jest zdatna do picia. Mieszkańcy mają tego dość.

19 lipca na stronie gminy wydano komunikat dotyczący skażonej wody. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej wykrył niebezpieczne bakterie w próbkach wody pobranych z miejscowości Brok na Mazowszu.

Analiza wykazała, że w wodzie znajdują się bakterie coli oraz enterokoków, a ich spożycie jest niebezpieczne dla człowieka. Może

doprowadzić do m.in. do zakażenia układu moczowego, nerwowego czy pokarmowego.

Skażona woda na Mazowszu

Wówczas informowano, że ze względu na podjęte działania naprawcze w obrębie wodociągu, które wymagają stosowania specjalistycznego preparatu dezynfekcyjnego, mieszkańcy mogą odczuwać uciążliwy zapach. Kilka dni później - 21 lipca - do osób przebywających na terenie powiatu ostrowskiego został rozesłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Skażona woda na Mazowszu. Wykryto w niej groźne bakterie



"Uwaga! Woda z wodociągu w m. Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych" - czytamy w ostrzeżeniu.

W gminnym komunikacie napisano, że ostrzeżenie i brak możliwości korzystania z wody w miejscowości Brok obowiązuje, aż do odwołania. Zapewniono również, że póki sytuacja nie ulegnie poprawie urząd będzie zapewniać wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu, a woda nieprzydatna do spożycia występuje tylko w mieście Brok.

Brok. Mieszkańcy wciąż bez wody. Są oburzeni

Mimo upływu wielu dni, zdaje się, że sytuacja w ogóle się nie poprawiła. Na social mediach gminy ograniczono możliwość dodawania komentarzy do niektórych postów, ale mieszkańcy wyrażają swoje oburzenie tam, gdzie jest to możliwe.

"Dzisiaj 24 lipca woda nadal nie nadaje się do picia! Jakie kroki zostaną podjęte i dlaczego dotychczasowe kroki nie przyniosły skutku? Czekacie, aż się rurociąg sam oczyści?" - pyta jeden z mieszkańców. " Dziwne jest to, że nic się nie ruszyło w badaniach, dzisiaj tzn. 26 lipca, jest tak jak tydzień temu. Czy urząd może nam to wyjaśnić? Prowadzone jest oczyszczanie i nic się nie zmienia, dlaczego? - dodała inna mieszkanka.

30 lipca na stronie gminy pojawił się komunikat, w którym przekazano, że woda wciąż nie nadaje się do spożycia.