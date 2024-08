Cztery F-16 i Herkules. Tak Warszawa uczci swoich bohaterów

W dniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obchody w Warszawie rozpoczną się o godzinie 9:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie premier Donald Tusk wygłosi oświadczenie.

Powstanie Warszawskie. Obchody w stolicy. Uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Niemiec

O 10:30 odbędzie się upamiętnienie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera ofiar rzezi Woli (ul. Górczewska 32). Przed południem odbędzie się też uroczystość pod tablicą przy ul. Filtrowej, upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

ZOBACZ: Powstanie Warszawskie. Największy zryw wolnościowy II wojny światowej

Następnie przewidziano indywidualne składanie kwiatów pod licznymi pomnikami, w tym pomnikiem "Mokotów Walczący 1944" w parku Orlicz-Dreszera, skąd około godziny 11 wyruszy tradycyjny Marsz Mokotowa. Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa".

Uroczystości zaplanowano też przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej, gdzie głos zabierze marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Przed godziną "W" nad stolicą przelecą samoloty

Obok oficjalnych obchodów, odbędą się również różnego rodzaje zgromadzenia publiczne i przemarsze. Jedno z liczniejszych rozpocznie się o godzinie 15:00 na rondzie Dmowskiego.

ZOBACZ: Powstanie Warszawskie. Andrzej Duda nawiązał do Ukrainy

O godzinie 17, w godzinie "W", o której wybuchło Powstanie, rozpocznie się uroczystość przed Pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, w której udział zapowiedział m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. W całym mieście zabrzmią syreny alarmowe i dźwięk dzwonów. Tuż przed godziną "W", nad stolicą przelecą samoloty, które upamiętnią wydarzenia z 1944 roku. Na trasie od placu Zbawiciela do Ogrodu Krasińskich będzie widać cztery samoloty F16 i samolot Hercules.

Powstanie Warszawskie. Składanie kwiatów, wspólne śpiewanie. Obchody w stolicy

Prezydent Duda ma następnie też złożyć wieniec na grobie Barbary i Krzysztofa Kamila Baczyńskich. Później odbędzie się modlitwa międzyreligijna przy pomniku Polegli Niepokonani oraz składanie kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy i ich powstańczego wojska. Swój udział w uroczystościach przy kurhanie zapowiedzieli premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

ZOBACZ: Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Lista utrudnień w stolicy

Wieczorem, o godzinie 20:30, mieszkańcy zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych pod hasłem "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Ostatnim punktem czwartkowych obchodów będzie uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego - rozpalenie Ognia Pamięci w parku Akcji "Burza".

Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowano w całej Polsce.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.