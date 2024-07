1 sierpnia odbędą się obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. W związku z zaplanowanymi ceremoniami tego dnia, a także w dni poprzedzające tj. 29-31 lipca, kierowcy spotkają się z licznymi utrudnieniami. Mieszkańcy Warszawy będą musieli zapoznać się także z nowym rozkładem jazdy autobusów i tramwajów.

Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Utrudnienia dla kierowców już od poniedziałku

Miasto Stołeczne poinformowało, że od poniedziałku 29 lipca od godziny 18:00 do godziny 21:00 we wtorek, po obu stronach ulicy Przyokopowej na warszawskiej Woli – na całej długości muru muzeum Powstania Warszawskiego – będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. Jednostronny zakaz parkowania obowiązywać będzie także między ulicą Hrubieszowską a muzeum.

Z kolei we wtorek w godzinach 9:00-16:00, na skrajnym prawym pasie ulicy Towarowej, od Jaktorowskiej do Prostej będą parkować jedynie uczestnicy spotkania. Trwać będą rozmowy prezydenta z Polski oraz prezydenta Warszawy z uczestnikami powstańczych walk.

Zmiany w kursowaniu stołecznych autobusów. Podano dokładne trasy i linie

Kolejne utrudnienia obywatele stolicy odczują w środę. Na placu Krasińskich, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, odbędzie się msza św. polowa oraz Apel Pamięci. Ze względu na ceremonie zmiany w parkowaniu będą trwały przez cały dzień. "Zakaz zatrzymywania się i postoju obejmie ulicę Długą od Freta do Miodowej oraz od Miodowej do Barokowej – po obu stronach drogi. Auta nie będzie można zaparkować również na Świętojerskiej, od Wałowej do Bonifraterskiej. Na czas uroczystości część ulic zostanie zamknięta. O godzinie 10:00 wyłączona z ruchu zostanie Długa, od Kilińskiego do Miodowej. Od godziny 16:00 auta nie przejadą przez plac Krasińskich i Miodową – od Kapucyńskiej do Świętojerskiej" - podało Miasto Warszawa.

Także w środę 31 lipca autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 i N44 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Dodano, że w czasie przemarszu z placu Piłsudskiego ulicami - Focha, Moliera, Senatorską, Miodową, Kapitulną i Podwale na plac Zamkowy - inną trasą mogą przemieszczać się autobusy E-2, 111, 128 i 175.



Dokładne trasy przejazdów poszczególnych autobusów zostały opublikowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Utrudnienia dla kierowców 1 sierpnia. Gdzie obowiązują zakazy postoju?

1 sierpnia podczas Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego obchody na warszawskim Mokotowie mogą wpłynąć na kursowanie autobusów linii 118, 141, 172 i Z-4. Z kolei uroczystości w Śródmieściu spowodują, że od początku dnia do około godziny 14:30 będą obowiązywać zakazy zatrzymywania się i postoju na ulicy Chopina oraz pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi, a także na wyznaczonych miejscach postojowych.



"Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo od godziny 8:00 ulica Matejki będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do ambasady). Dodatkowo w godzinach 13:00-16:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati" - przekazano.



Od godziny 17:00 do końca dnia zamknięte będą ulice Królewska, Ossolińskich i Moliera. Na trasy objazdowe wjadą autobusy linii - E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.

Warszawa odda cześć powstańcom. Spodziewane utrudnienia w ruchu drogowym

"Kulminacyjnym momentem obchodów będzie Godzina W. Punktualnie o 17:00 w Warszawie zawyją syreny, a cała stolica zatrzyma się, by uczcić powstańczy zryw minutą ciszy. W tym czasie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach" - przypomniała Stolica.

Dlatego w czwartek zostanie wprowadzony zakaz parkowania na terenie całego parkingu przy Cmentarzu Wojskowym, jak również w zatokach przy wejściu głównym na nekropolię od strony ulicy Powązkowskiej i całej ulicy Ostrowieckiej, a od godziny 13:00 nie będzie wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu.



Zmiany obejmą także tereny dzielnicy Woli. "Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16:00-22:00 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. (...) Autobusy będą stawały się również po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego. Dodatkowo w godzinach 16:30-20:00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego – z obu stron nekropoli" - napisano w komunikacie.



1 sierpnia na ulicy stolnicy znajdą się pojazdy linii specjalnych o numerach 912, 922, 944, 970 i 980. Wyjątkowa linia tramwajowa "W" będzie obsługiwana przez wagony zabytkowe.