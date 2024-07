Skażona woda na Mazowszu. Wykryto w niej groźne bakterie

Woda w mieście Brok niedaleko Ostrowi Mazowieckiej nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Zostały w niej wykryte bakterie coli oraz enterokoków. Władze gminy podjęły już działania zmierzające do uzdatnienia wody, jednak póki nie będzie ona całkowicie bezpieczna, urząd gminy zapewnia wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu.