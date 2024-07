Nada Hafez to 26-letnia reprezentantka Egiptu w szermierce. Igrzyska Olimpijskie 2024 zapamięta również z tego powodu, że walczyła będąc w siódmym miesiącu ciąży.

Szermierka osiągnęła w nich swój najlepszy wynik w karierze. W 1/16 finału pokonała reprezentantkę USA Elizabeth Tartakovsky (15:13). W następnej rundzie odpadła jednak z Hayoung Jeon z Korei Południowej (15:7).

Igrzyska Olimpijskie 2024. Szermierka walczyła będąc w siódmym miesiącu ciąży

Już po odpadnięciu na swoim Instagramie przekazała radosne informacje.

"Na macie nie było dwóch zawodniczek, były trzy osoby, ja, moja przeciwniczka oraz moje nienarodzone dziecko" - napisała - "Ciąża to rollercoaster sam w sobie, ale gdy dodamy do tego walkę o zachowanie balansu w życiu codziennym i sportowym, to codziennie są wielkie wyzwania, ale to wszystko jest tego warte".

"Piszę ten post dumna, że zakwalifikowałam się do 1/16 turnieju". - zakończyła

To trzecie Igrzyska Olimpijskie Nady Hafez. Na turniejach w Rio de Janeiro oraz w Tokyo nie wygrała żadnej walki.

