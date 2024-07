We wtorek na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiło się pismo, które Marcin Wiącek skierował do dyrektora generalnego TVP S.A. w likwidacji Tomasza Syguta.

Zawieszenie Przemysława Babiarza. Pismo RPO

Chodzi o decyzję Telewizji Publicznej o zawieszeniu Przemysława Babiarza w związku z jego komentarzem podczas ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

"W kontekście tego wydarzenia RPO zwraca uwagę na wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - wskazano w piśmie.

RPO podkreśla, że do szczególnego poszanowania wolności wypowiedzi dziennikarskiej "zobowiązany jest m.in. nadawca publiczny, który powinien zapewnić możliwość nieskrępowanego wypowiadania się przez dziennikarzy oraz pluralizm poglądów".

"Ingerencja w wolność wypowiedzi dziennikarskiej - przez zastosowanie reżimu odpowiedzialności pracowniczej - jest zatem możliwa, gdy doszło do oczywistego przekroczenia jej granic, m.in. przez wypowiedzi naruszające porządek publiczny, dobre imię innych osób, zawierające mowę nienawiści lub nawoływanie do przemocy"- dodano.

RPO podkreśla, że oceniając wypowiedź dziennikarza, "konieczne jest uwzględnienie jej kontekstu".

"Ponadto ewentualne zastosowanie sankcji wobec dziennikarza powinno być proporcjonalne, a środek w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych jest jednym z najbardziej dolegliwych. Działania nadmiarowe, wykraczające poza ramy proporcjonalności, rodzą również ryzyko wywołania efektu mrożącego w stosunku do innych dziennikarzy pracujących w mediach publicznych" - zaznacza RPO.

Marcin Wiącek zwrócił się do TVP, by wskazano argumenty, które "zadecydowały o zawieszeniu red. Przemysława Babiarza w obowiązkach służbowych oraz o ocenę proporcjonalności zastosowanych środków".

Zawieszenie Przemysława Babiarza. Oświadczenie TVP

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - przekazała w komunikacie Telewizja Polska.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - dodała.

W ten sposób telewizja odniosła się do komentarza Przemysława Babiarza podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Prezenter, komentując utwór Johna Lennona "Imagine", powiedział: "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety"