Co najmniej 41 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku osunięć ziemi na wzgórzach w południowym stanie Kerala w Indiach. Działania ratowników są mocno utrudnione ze względu na zawalenie się głównego mostu w regionie. To efekt długotrwałych ulewnych deszczy, po których w nocy z poniedziałku na wtorek, doszło do osuwisk i lawin błotnych.