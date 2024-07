Ministerstwo Finansów odniosło się we wtorek do burzy, która wybuchła w sieci w związku ze zmianami podatkowymi. "Opodatkowaniu podlegają budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co eliminuje obiekty małej architektury takie jak przydrożne krzyże, figurki świętych i kapliczki" - wyjaśnił resort. Wskazano, że zmiany dotyczą wprowadzenia pojęcia "całości techniczno-użytkowej".