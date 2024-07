Po tym, jak Komisja Europejska przyznała Polsce środki z KPO rząd Donald Tuska podjął decyzję o zmianie planów związanych z przeznaczeniem tych pieniędzy. "Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy" - przekazała 30 kwietnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W ramach rewizji rząd zapowiadał zmianę 14 z 55 reform oraz 27 z 56 inwestycji. Kancelaria premiera wyjaśniła, że rewizja KPO była konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd.

KE zaakceptowała zmiany w polskim KPO

Do najważniejszych zmian można zaliczyć podwyższenie środków, które otrzymają szpitale powiatowe. Mowa tu o kwocie 600 mln zł. Decyzją rządu taka sama kwota trafi na dofinansowanie ociepleń budynków wielorodzinnych. Zmianą jest również suma przeznaczona dla polskich rolników, bowiem otrzymają oni wsparcie w kwocie 2,5 mld zł.

ZOBACZ: Środki z KPO trafiły do Polski. "Największy przelew w historii"

W nowelizacji strategii wydatkowania europejskich środków zrezygnowano z wprowadzenia podatku od aut spalinowych. Wcześniej był to jeden z ponad 300 kamieni milowych, które blokowały Polsce dostęp do środków z KPO. Zamiast tego wprowadzono dopłaty do zakupy samochodów elektrycznych.

Według deklaracji rządu środki z KPO maja zostać zainwestowane także w lepszy sprzęt dla nauczycieli, w tym m.in. laptopy. Część pieniędzy trafi również jako inwestycja w program "Czyste Powietrze". Rząd chce również przeprowadzić modernizacje przejazdów kolejowych oraz zapewnić nowe miejsca w żłobkach.

Środki z KPO są już w Polsce

Teraz zmiany w polskim KPO muszą jeszcze zaakceptować kraje członkowskie, które mają na to cztery tygodnie. Z komunikatu KE wynika, że wartość polskiego KPO się nie zmieni, co oznacza, że nasz kraj otrzyma z funduszu odbudowy 59,8 mld euro, z czego 34,5 mld euro będą stanowić pożyczki, a 25,3 mld euro dotacje. Nie zmieni się także liczba celów, które Polska musi zrealizować - KPO nadal zakłada realizację 55 reform i 56 inwestycji.

ZOBACZ: "Mamy to!" Donald Tusk o odblokowaniu środków z KPO dla Polski

15 kwietnia wpłynęło do Polski z Komisji Europejskiej 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. - To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkostwa – mówiła wówczas minister funduszy i polityki regionalnej.