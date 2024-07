Triathloniści kolejny dzień musieli obyć się bez treningu w Sekwanie. W poniedziałek podano, że jakość wody w rzece wciąż nie jest odpowiednia. To może się wiązać z przeniesieniem pływackiej części triathlonu na inny termin. Obecnie ma rozpocząć się we wtorek.

Zła jakość wody w Sekwanie spowodowała, że nie odbył się kolejny trening pływacki triathlonistów. W poniedziałek wciąż uznano ją za "zagrożenie" dla zdrowia sportowców, którzy przyjechali do Paryża, aby zmagać się w różnych pływackich konkurencjach podczas igrzysk olimpijskich.

Igrzyska olimpijskie 2024. Odwołano kolejny pływacki trening triathlonistów

To już drugi dzień z rzędu, kiedy trening został odwołany z tych samych przyczyn. W poniedziałek międzynarodowa organizacja World Triathlon poinformowała, że testy wykazały, iż jakość wody wciąż jest poniżej "akceptowalnego standardu". Jak poinformowało BBC, może doprowadzić to do zmian w harmonogramie igrzysk.

ZOBACZ: Komplikacje na igrzyskach w Paryżu. Niedzielny trening w Sekwanie odwołany



Planowo triathlon mężczyzn ma rozpocząć się we wtorek. Jednakże jeżeli w dniu zawodów woda nie osiągnie odpowiedniego standardu to zmagania przesuną się na 1 i 2 sierpnia. Zagraniczne media donoszą, że w przypadku, gdy i w tych dniach stan wody będzie zagrażał zdrowiu olimpijczyków część pływacka triathlonu zostanie odwołana. Wówczas odbędzie się duathlon - sportowcy będą rywalizować w biegu i na rowerze.



Jednak Paris 2024 i World Triathlon w wydanym oświadczeniu wykazały przekonanie, że do zawodów 30 lipca woda osiągnie odpowiednią jakość.

Woda w Sekwanie zbyt zanieczyszczona? Zawody mogą się nie odbyć

Na początku lipca przeprowadzono testy, z których wynikło, że woda w Sekwanie jest wystarczająco czysta, aby odbyły się w niej zawody pływackie podczas Igrzysk Olimpijskich. Jednak ulewne deszcze, które nawiedziły w ubiegłym tygodniu stolicę Francji, zmieniły tę stan. Według przekazu gwałtowne opady deszczu mogą powodować spłukiwanie do rzeki nieoczyszczonych ścieków.



Jeżeli stan wody nie poprawi się lub ulegnie jeszcze pogorszeniu wciągu najbliższych dni, kolejne konkurencje pływackie zaplanowane na 8 i 9 sierpnia, zostaną przeniesione do rzeki Marna, na wschód od Paryża.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Czytaj nasz raport specjalny.