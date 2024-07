Choć to początek olimpijskich zmagań, organizatorzy i sportowcy już napotykają na liczne problemy. Figla płata zwłaszcza deszczowa pogoda, przez którą w sobotę nie odbyły się niektóre konkurencje. Nowy dzień także nie przyniósł pozytywnych informacji, bo odwołać trzeba było trening triathlonowy. Powodem była zła jakość wody w Sekwanie, która mogłaby negatywnie wpłynąć na zdrowie zawodników.

Decyzja o odwołaniu niedzielnego treningu triathlonowego zapadła jeszcze w nocy, a zakomunikowana została w niedzielę o czwartej nad ranem. Podjęli ją przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Igrzysk i Światowego Związku Triathlonu oraz władze miasta, tłumacząc zaskakujący ruch złą jakością wody po czwartkowych, piątkowych i sobotnich opadach ulewnego deszczu.

Paryż 2024. Trening triathlonistów został odwołany. Powodem zły stan wody

Jak uzasadniono w oświadczeniu, obradujące gremium jako "priorytet" postawiło przede wszystkim zdrowie samych sportowców. Przeprowadzone w ostatnich dniach analizy wykazały tymczasem, iż "jakość wody (...) nie daje wystarczającej gwarancji, że wydarzenie się odbędzie".



Jednocześnie poinformowano, że prognozy na następne 48 godzin dają "pewność", iż jakość wody powróci do dopuszczalnych wartości przed rozpoczęciem zawodów trathlonowych, zaplanowanych na wtorek i środę (30 i 31 lipca).

Jeśli jednak plan organizatorów się nie powiedzie, niewykluczone, że konieczne będzie wdrożenie planu B. Może on zakładać albo zorganizowanie zawodów na torze regat wioślarskich albo też skrócenie rywalizacji do duathlonu (rower i bieganie).



Dodatkowo 8 i 9 sierpnia w Sekwanie odbyć się ma maraton pływania.

Emmanuel Macron zapowiadał kąpiel w Sekwanie

Sekwana budziła wielkie kontrowersje już na długo przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mer miasta Anne Hidalgo w styczniu 2023 r. zapewniała jednak, że tuż przed imprezą jakość wody będzie dobra, a na dowód tego wykąpie się ona w rzece. Podobną deklarację złożył zresztą później też sam prezydent Francji Emmanuel Macron.

W ostatnich latach Paryż zainwestował prawie 1,5 mld euro w oczyszczenie Sekwany, włączając w to konieczność podłączenia wielu gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej, która dotychczas odprowadzała ścieki bezpośrednio do rzeki i jej dopływów.

Ponadto w Paryżu zbudowano ogromną misę przelewową, aby podczas ulewnych opadów kanalizacja nie zalewała już tak jak wcześniej Sekwany.