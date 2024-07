48-letni Mołdawianin po godzinie 12:30 został doprowadzony do prokuratury. W niedzielę policja przedstawiła mu wstępne zarzuty. Mężczyzna włamał się do domu i doprowadził do śmierci 84-letniej, znanej w Środzie Wielkopolskiej stomatolog. Jej syn jest w szpitalu.