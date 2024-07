W godzinach porannych doszło do włamania do jednego z mieszkań w Środzie Wielkopolskiej. Nie żyje 84-letnia kobieta, jej syn trafił do szpitala. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Służby zatrzymały 48-letniego Mołdawianina, który podejrzewany jest o udział w zdarzeniu. Podejrzewa się, że napad nastąpił na tle rabunkowym.