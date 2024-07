48-latek wrócił z Niemiec do Sopotu, gdzie zaplanował swój ślub. Nie dane mu było jednak świętować, bo zatrzymała go policja. Mężczyzna trafił do aresztu. Okazało się, że zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni ma do odbycia karę za popełnione szesnaście lat temu przestępstwo.