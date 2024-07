"Nie zgadzamy się programowo". Europosłanka Konfederacji o AFD

Europosłanka Anna Bryłka w przeciwieństwie do swoich kolegów z Konfederacji nie dołączyła w PE do frakcji Europy Suwerennych Narodów. W programie "Graffiti" w Polsat News wyjaśniła, że to z powodu "konfliktu programowego". - Programowo się nie zgadzamy, chociażby w kwestii Nord Stream 2 i odtworzenia relacji z Rosją - powiedziała.

Europosłanka Konfederacji pytana o pierwsze wrażenia z Parlamentu Europejskiego przekazała, że pierwsze tygodnie to jest "praca organizacyjno-techniczna". - Jako nowi posłowie wdrażamy się w te obowiązki - powiedziała.

Anna Bryłka w przeciwieństwie do trójki swoich kolegów z Konfederacji nie dołączyła do Europy Suwerennych Narodów w której jest m.in. niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AFD).

- Nie zgadzam się z częścią wypowiedzi ich polityków. Oczywiście są różni politycy w AFD. Są bardziej propolscy i mniej propolscy. Ale programowo się nie zgadzamy, chociażby w kwestii Nord Stream 2 i odtworzenia relacji z Rosją. Tam jest dość duży nacisk na to, żeby ten gaz z Rosji dalej kupować - podkreśliła.

- Występuje konflikt programowy pomiędzy mną a politykami AFD. Nie wyobrażam sobie tej współpracy, dlatego do tej frakcji nie przystąpiłam - dodała.

Zapowiedziała również, że fakt, że dzisiaj jest europosłanką niezrzeszoną, nie oznacza, że tak będzie zawsze.

- Ale podział delegacji krajowych to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, to się dzieje również winnych państwach. Europosłowie nawet z jednej partii politycznej dzielą się, bo jednym jest bliżej do takiej grupy, a innym do innej - stwierdziła.

Wkrótce więcej informacji.

Poprzednie wydania programu "Graffiti" do obejrzenia TUTAJ.