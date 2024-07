Reprezentujący Grecję europoseł wrócił do więzienia w Albanii po tym, jak złożył ślubowanie w PE. Fredi Beleri odsiaduje wyrok dwóch lat więzienia za kupowanie głosów w wyborach samorządowych. W teorii obwiązuje go immunitet europosła, jednak jest on honorowany tylko i wyłącznie na terenie państw, które należą do UE, a Albania jest - jak na razie - tylko kandydatem na członka wspólnoty.