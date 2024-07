W czwartek od godziny 5 rano we Frankfurcie loty na największym lotnisku w Niemczech zostały zawieszone. Powodem było włamanie się na teren portu aktywistów klimatycznych z organizacji "Ostatnie Pokolenie", którzy ulokowali się w okolicach pasów startowych.

Frankfurt. "Ostatnie Pokolenie" sparaliżowało ruch na lotnisku. Lufthansa domaga się odszkodowań

Jak przekazał "Bild", konsekwencją ich działania była kilkugodzinna przerwa w obsłudze lotów, z których ponad 160 zostało odwołanych. Z informacji opublikowanych przez dziennik, Lufthansa ma domagać się od "Ostatniego Pokolenia" milionowych odszkodowań.

Maszyny, które nie mogły wylądować przekierowywane były do Hamburga, Kolonii, Monachium i Stuttgartu.

"W międzyczasie wielu pasażerów nie zdążyło na swoje loty przesiadkowe, a samoloty Lufthansy nie mogły polecieć na zaplanowane trasy" - czytamy.

Aktywiści nie chcą płacić

Linie domagały się pieniędzy także po manifestacjach "Ostatniego Pokolenia" sprzed dwóch lat w Berlinie oraz sprzed roku w Hamburgu i Düsseldorfie. W sumie straty w tych przypadkach oszacowane zostały na 740 tys. euro.

Rzecznik zapowiedział, że w tym przypadku kwota będzie znacznie wyższa, bo skala wyrządzonych strat jest dożo bardziej znacząca.

"Bild" zaznaczył, że jak do tej pory żaden z aktywistów nie zapłacił zasądzonego odszkodowania.

Lufthansa zapowiada kolejne pozwy.

Aktywiści klimatyczni na lotnisku w Kolonii

W środę pięciu członków organizacji włamało się na niemieckie lotnisko Kolonia/Bonn, szóste co do wielkości w kraju. Aktywiści przykleili się do pasa startowego.

Ruch na lotnisku Kolonia/Bonn był zablokowany przez kilka godzin, 31 lotów odwołano, a sześć przekierowano do innych portów lotniczych. Policja musiała użyć rozpuszczalnika, aby usunąć przyklejonych do płyty lotniska aktywistów.

"Ostatnie Pokolenie" domaga się, aby niemiecki rząd pomógł w utworzeniu, a później wprowadzaniu w życie globalnego porozumienia regulującego wycofywanie ropy, gazu i węgla do 2030 roku.