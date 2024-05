W modelowaniu przeprowadzonym przez Stradoo GmbH wykorzystano dane z 50 istniejących badań klinicznych – z udziałem ponad 10 milionów uczestników z całego świata – dotyczących otyłości i chorób z nią związanych, takich jak cukrzyca typu 2 i problemy sercowo-naczyniowe.

Zmienne, które analizowano w badaniu, obejmowały wiek, w którym pojawiła się otyłość, czas jej trwania, nasilenie oraz miarę nieodwracalnego ryzyka.

Konsekwencje otyłości u najmłodszych. Nowe badanie

We wnioskach przekazano, że na przykład czteroletni chłopiec o średnim wzroście 103 cm i prawidłowej wadze około 16,5 kg będzie miał wskaźnik BMI Z-score (wskaźnik masy ciała odniesiony do wieku i płci), wynoszący "0". Dla porównania, chłopiec w tym samym wieku i w tym samym wieku, który waży 19,5 kg, uzyska wynik "2", a chłopiec ważący 22,7 kg - "3,5".

W przypadku dziecka o wskaźniku BMI Z-score wynoszącym "2" średnia długość życia ulegnie skróceniu z 80 do 65 lat. Z kolei średnia długość życia czteroletniego chłopca ze znaczną otyłością przewidywalnie wynosi 39 lat, czyli o połowę krócej niż chłopca w tym samym wieku o prawidłowej wadze.

Badania wykazały, że wczesny początek ciężkiej otyłości w dzieciństwie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób współistniejących, takich jak choroby serca i cukrzyca typu 2.

Prawie 160 mln dzieci dotkniętych otyłością

U czteroletniego dziecka ze znaczną otyłością, które nie traci na wadze, prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu 2 do 25. roku życia wynosi 27 proc. Ryzyko to zwiększa się do 45 proc. do 35. roku życia.

Dr Urs Wiedemann, który przedstawił badanie, podkreślił, że wpływ otyłości u dzieci na oczekiwaną długość życia jest "głęboki", a otyłość należy uznać za "chorobę zagrażającą życiu".

Jedna czwarta dzieci w wieku 10 i 11 lat w Anglii cierpi na otyłość, a na całym świecie otyłość dotyka 159 milionów dzieci.

Źródło: The Guardian