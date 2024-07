Braki kadrowe w polskiej policji sprawiają, że formacja nieustannie szuka chętnych do pełnienia służby. Bez względu na to, że wiele młodych osób jest zainteresowanych wyborem mundurowej ścieżki zawodowej, wszyscy stawiają sobie jedno pytanie: ile zarabia policjant. Okazuje się, że kwota ta nie jest jednakowa, zależy od szeregu czynników.

Mówiąc o zarobkach policjantów, należy pamiętać, że aby zyskać zatrudnienie w służbie mundurowej, należy spełnić szereg wymagań - w tym korzystać z pełni praw publicznych, mieć polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Konieczne jest także zdanie testu z wiedzy dotyczącej funkcjonowania policji oraz testu sprawnościowego.

Ile zarabia policjant - średnia stawka może być kusząca dla młodych

Pojawia się zatem dylemat, czy warto wstępować policji? Na to pytanie oczywiście każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Jedno jest natomiast pewne: praca w formacji z pewnością nie jest łatwa. Nie należy jednak do nudnych i daje możliwości rozwoju kariery. Z tym ostatnim wiąże się także systematyczny wzrost wynagrodzenia.

A zatem ile zarabia policjant?Średnia kwota to 4500 zł netto miesięcznie. Składa się na nią pensja podstawowa oraz liczne dodatki - w tym za stopień służbowy. Warto więc mieć na uwadze, że o ile kursant zarabia obecnie ok. 3500 zł, o tyle detektyw otrzyma na rękę ok. 5300 zł a komendant powiatowy ponad 9000 zł.

Od czego zależy pensja policjanta?

Ostateczna stawka, jaką otrzymuje policjant za miesiąc służby w dużej mierze zależy też od dodatkowych czynników. Należą do nich:

Stopień służbowy - im jest wyższy, tym na większe wynagrodzenie można liczyć. Należy pamiętać, że w policji ścieżka rozwoju zawodowego jest jasno wytyczona. Każdy nowo zatrudniony rozpoczyna służbę jako szeregowy, a następnie może awansować na kolejny stopień. Mianowania dokonuje komendant danej jednostki.

Staż pracy - w policji można liczyć na dodatki stażowe. Im dłużej dana osoba jest zatrudniona, tym dostaje wyższą pensję, przy czym jest to wzrost procentowy. Na przykład po przepracowaniu 15 lat w formacji można otrzymać dodatek nawet w wysokości 25 proc. pensji podstawowej.

Miejsce pełnienia służby - uposażenie policjanta jest zależne od lokalizacji jednostki, w której podejmuje służbę. W dużych miastach może być nawet o kilkaset złotych wyższe niż w niewielkich miejscowościach. Wynika to nie tylko z wyższych kosztów utrzymania w aglomeracji, ale też z większej ilości zadań do wykonania.

Inne premie i dodatki - na pensję policjanta składają się ponadto premie jubileuszowe oraz dodatki za pracę w trudnych warunkach, nadgodziny, służbę w nocy czy w dni wolne od pracy. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć funkcjonariusze wykonujący specjalistyczne zadania, np. pracujący w prewencji.

Wynagrodzenie policjanta to nie wszystko - na jakie świadczenia mogą liczyć mundurowi?

Na tym jednak nie koniec, ponieważ formacja przewiduje dodatkowe zachęty dla tych, którzy zdecydują się na podjęcie w niej pracy. Do najczęściej stosowanych należy zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz dopłaty do wypoczynku. W niektórych sytuacjach policjant - zarówno początkujący, jak i mający za sobą kilkuletnią służbę, może też liczyć na mieszkanie służbowe.

O ile średnie wynagrodzenie z pewnością nie należy do najbardziej atrakcyjnych, o tyle po doliczeniu dodatków oraz wzięciu pod uwagę przywilejów, można zastanowić się nad podjęciem zatrudnienia w formacji. Warto pamiętać o możliwościach awansu, który nie tylko pozwala na wykonywanie ciekawszych zadań, ale również jest odczuwalny dla portfela.

