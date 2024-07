Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przed podróżami do Wenezueli. Szczególnie niebezpieczne są trzy regiony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega, że w Wenezueli istnieje poważne zagrożenie. Jak wskazano w komunikacie, w tym państwie w dalszym ciągu dochodzi do aktów przemocy.

"Przebywającym w Wenezueli zalecamy unikanie zgromadzeń o charakterze politycznym. Wielu Wenezuelczyków nosi broń, zdarzają się napady, kradzieże, a czasem porwania. Do dużej liczby drobnych przestępstw dochodzi również ze strony wszechobecnych na ulicach miast motocyklistów" - przypomina resort.

Ostrożność należy zachować także na lotniskach i przejściach granicznych. Resort zaleca ignorować natarczywe osoby, które oferują transport, ponieważ mogą one próbować groźbą wymusić wydanie kosztowności. Ponadto podróżowanie między Polską a Wenezuelą jest utrudnione ze względu na brak bezpośrednich połączeń lotniczych.

Stopień zagrożenia przestępczością podczas pobytu i podróżowania w Wenezueli uzależniony jest od regionu kraju. Szczególnie niebezpieczne są tereny przy granicach z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, m.in. ze względu na aktywność gangów narkotykowych. Jednak ministerstwo odradza również podróże, które nie są konieczne do pozostałej części kraju.

Ostrzeżenie przed podróżami do Wenezueli

Ministerstwo zwraca również uwagę na przepisy prawne, które obowiązują w tym kraju. Zabronione jest fotografowanie strategicznie ważnych miejsc lub budynków, takich jak: pałac prezydencki, obiekty wojskowe, budynki rządowe i lotniska.

Przypomina także, że używanie bądź handel narkotykami są surowo zabronione, a kary za ich posiadanie są bardzo surowe.

"Złamanie przepisów w tym zakresie skutkuje dotkliwymi karami, w tym do dwóch lat tymczasowego aresztowania przed rozpoczęciem rozprawy, a następnie karą więzienia od ośmiu do 15 lat. Warunki w wenezuelskich więzieniach są trudne i niebezpieczne, należą do najgorszych w regionie" - informuje resort.