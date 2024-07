Komenda Główna Policji w Wenecji rozpoczęła w niedzielę rano projekt mający na celu podniesienie świadomości obywateli i turystów odwiedzających miasto na temat oszustw związanych z grą "trzy kubki".

Główną częścią akcji jest specjalna broszura informacyjna w języku angielskim, która wyjaśnia mechanizm popularnej gry mającej za zadanie wyciągnąć od przechodniów jak najwięcej pieniędzy. Na ulotce znajduje się kod QR, który przekierowuje do filmiku obnażającego manipulację.

Ulotki są rozdawane na ulicy, można je również dostać w punktach informacyjnych. Oprócz przydatnych numerów alarmowych i adresów, są tam też wskazówki, jak nie paść ofiarom "kieszonkowców". Jak podkreśla policja, liczba tego typu oszustw gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku. W 2023 roku policjanci odnotowali 17 takich przypadków, a w 2024 roku już 115.

Gra "w trzy kubki" Niepokojące statystyki z Wenecji

Gra w "trzy kubki" polega na tym, że prowadzący zabawę ukrywa kulkę w jednym z trzech kubków, następnie miesza je, a zadaniem uczestnika jest odgadnięcie, w którym kubku jest kulka. Jeśli mu się to uda, wygra pieniądze, jeśli nie, straci to, co obstawił. Najczęściej organizatorzy celowo przegrywają, by wymusić jak najwyższą stawkę.

Wówczas "mistrz gry" wyciąga drugą piłeczkę, lub korzysta ze specjalnie skonstruowanych kubków z dodatkowym dnem. Czasami wystarczy tylko szybkość i wypracowana praktyka, żeby zmylić oczy turysty. Wtedy gracz przegrywa, a jego pieniądze przepadają.