Ewakuacja mieszkańców, zamknięta droga. Akcja pod Szczecinem

"Uwaga kierowcy! Droga S3 między węzłami Klucz i Gryfino zostanie zamknięta jutro, tj. 26 lipca, w godzinach od 8:30 do 12:00. Droga w obu kierunkach zostanie zamknięta na czas podjęcia niewybuchu z czasów II wojny światowej, znalezionego na polu w pobliżu drogi" - przekazał w czwartek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Akcja saperów została wyznaczona na piątek.

Szczecin. Zamknięty odcinek S3. Trwa akcja saperów

Jak informuje "Kurier Szczeciński", chodzi o niespełna 10-kilometrowy odcinek między węzłem Gryfino a węzłem Klucz wraz z MOP Wysoka. Fragment S3 ma być zamknięty w obu kierunkach.

ZOBACZ: Niewybuch w Olsztynie. Podjęto decyzję o ewakuacji

GDDKiA przygotowała mapy proponowanych objazdów. Podróżującym ze Świnoujścia w kierunku Gorzowa - oraz w przeciwną stronę - zaleca się objazd przez węzeł Szczecin-Kijewo do Szczecina-Płoni, a następnie DW119 do miejscowości Stare Czarnowo, skąd należy skręcić w DW120, by drogą wojewódzką wrócić na S3.

Z kolei jadącym od przejścia granicznego w Kołbaskowie proponuje się skorzystanie z DK31 (zjazd z A6 na węźle Radziszewo), prowadzącej przez Gryfino. Stamtąd DW120 można dojechać do Gardna i węzła Gryfino na ekspresówce.

W związku z akcją saperów zadecydowano o ewakuacji wsi Chlebowo, znajdującej się w pobliżu S3. - Około 80 osób opuściło wieś na własną rękę, pojechali do pracy czy do znajomych. Dziesięć osób właśnie przewozimy do szkoły podstawowej w Gardnie, a 13 osób zostaje na miejscu. Te osoby musiały podpisać stosowne oświadczenie - mówił PAP Andrzej Wiśniewski, kierownik gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Gryfinie.

WIDEO: "Niech weźmie na wstrzymanie". Znany sędzia krytykuje Romana Giertycha Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl