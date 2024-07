"Kąpiel w Sekwanie: Niektórzy o tym marzyli, wielu wątpiło i cóż - udało nam się" - chwali się oficjalne konto Paryża w mediach społecznościowych.

La baignade dans la Seine, certains en ont rêvé, beaucoup en ont douté, et nous, nous l'avons fait !



Après 100 ans d'interdiction, les athlètes feront le grand saut à leur tour dans quelques jours pendant les Jeux ! Ce sera dès l'été prochain pour tous les Parisiennes et les… pic.twitter.com/VuZjWeNUqa — Paris (@Paris) July 17, 2024

Anne Hidalgo wykąpała się w Sekwanie. Mer spełniła obietnicę

Na zdjęciach i nagraniach widać, jak do wody wskakuje mer stolicy Anne Hidalgo, a także inni urzędnicy. Kąpieli spróbował też m.in. Tony Estanguet, szef igrzysk w Paryżu w 2024 r.

Na miejscu zabrakło Emmanuela Macrona, którego, jak tłumaczy France24, pochłonął polityczny kryzys w związku z ostatnimi wyborami parlamentarnymi.

- To niezwykłe szczęście. Gdyby nie organizacja igrzysk, to by się to nam nie udało - mówiła Hidalgo po wyjściu na brzeg. Dodawała, że woda jest "świeża i ciepła na tyle, że nie chciało jej się wychodzić".

Jednocześnie mer pokreśliła, że jej symboliczny gest to jedynie pierwszy krok, by uczynić Sekwanę naprawdę czystą. - Wyobraźcie sobie, że za rok mamy tu normalne kąpielisko i strefę, dla wszystkich chcących popływać. Zrobimy, to, ponieważ musimy dostosować nasze miasta do zmian klimatu - tłumaczyła.

Zanieczyszczona Sekwana. Setki lat zakazu kąpieli

Deklarację zanurzenia się w Sekwanie Hidalgo złożyła już w styczniu. Początkowo mer planowała zorganizować akcję w czerwcu, ale wówczas pobrane próbki wody wykazały przekroczenie norm zanieczyszczeń i obecność m.in. bakterii coli. Kanał France24 wskazuje, że do przeciążenia paryskiej sieci kanalizacyjnej doprowadziły potężne burze, które przeszyły przez kraj w maju i czerwcu. Doprowadziło to do zrzutów nieoczyszczonych ścieków do rzeki, zwiększyło jej przepływ i wzrost poziomu wody.

Oczyszczenie Sekwany, na które według szacunków przeznaczono ponad miliard euro, jest postrzegane jako kluczowe osiągniecie stolicy Francji przy organizacji igrzysk. Plany odświeżenia rzeki przedstawiał w przeszłości m.in. były prezydent Jacques Chirac, który przez blisko 18 lat piastował urząd mera Paryża.

- Myślę, że (Chirac - red.) naprawdę chciałby tu pływać. Dziś to zrobiliśmy - podsumowała Hidalgo.