Sprawa Jacka Jaworka. Są wyniki DNA

- Ciało znalezione w Dąbrowie Zielona, to zwłoki Jacka Jaworka - przekazał w czwartek prokurator Tomasz Ozimek, powołując się na wyniki badań DNA.

- W czwartek w toku tego śledztwa prokurator uzyskał opinię biegłego z zakresu badań genetycznych, dotyczącą porównania profilu DNA próbki, która została pobrana ze zwłok z profilem poszukiwanego Jacka J. - poinformował na konferencji prok. Tomasz Ozimek.

Jacek Jaworek. Prokuratura ujawniła wyniki badań DNA

Jak stwierdził, "na podstawie tej opinii ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione 19 lipca tego roku w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami poszukiwanego Jacka J. podejrzanego o potrójne zabójstwo w miejscowości Borowce w 2021 roku".

- Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że bezpośrednią przyczyna zgonu tego mężczyzny są obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. W toku sekcji nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza mogących skutkować zgonem tego mężczyzny lub wskazywać na jakieś ślady walki - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

ZOBACZ: Zdjęcie zwłok Jacka Jaworka w internecie? Jest reakcja prokuratury

Przypomnijmy: Na zwłoki mężczyzny w średnim wieku, mające ranę postrzałową głowy, natrafiono w piątek rano w śląskiej Dąbrowie Zielonej. W mediach od razu pojawiły się informacje, że mogły należeć do Jacka Jaworka, podejrzewanego o popełnienie zbrodni w oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Borowce.

Prokuratura od razu nie potwierdziła tożsamości mężczyzny. Zlecone został badania DNA. - Pewne dowody, które zebraliśmy w tracie oględzin zwłok wskazują, że może być to poszukiwany Jacek Jaworek - mówił na konferencji prasowej w poniedziałek prok. Ozimek.

Zabójstwo Borowcach

Feralnego dnia policję wezwano do rodzinnej awantury. W domu, gdzie doszło do strzelaniny rozpętanej przez Jaworka, mundurowi znaleźli ciała małżeństwa i ich 17-letniego syna. Życie ocalił wyłącznie 13-latek, chowając się w szafie, a następnie uciekając przez okno. Jest on teraz kluczowym świadkiem.

Za Jaworkiem, który w przeszłości był już skazywany na więzienie, wystawiono czerwoną notę Interpolu i Europejski Nakaz Aresztowania. Mimo tego nie udawało się go schwytać, chociaż jego zdjęcia rozwieszano po całym kraju. W sprawie przesłuchano ponad 100 świadków.

WIDEO: Krzysztof Kwiatkowski: Wniosek PiS doprowadził do tragedii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw / polsatnews.pl