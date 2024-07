NASA zdecydowała się na wyemitowanie w stronę planety Wenus piosenki "The Rain" raperki Missy Elliot. Kilka lat temu również puszczono muzykę w kosmos. Wówczas byli to Beatlesi.

NASA wyemitowała w kosmos hip-hopową piosenkę "The Rain (Supa Dupa Fly)" Missy Elliott. Podróż do planety Wenus licząca około 400 mln km trwała prawie 14 minut.

Muzyka w kosmosie. Tym razem hip-hop

Agencja kosmiczna przesłała utwór na odległą planetę za pośrednictwem anten radiowych w pobliżu Barstow w Kalifornii, zwykle używanych w misjach śledzenia statków kosmicznych, a także wysyłania poleceń i odbierania danych.



"Moja piosenka "The Rain" została oficjalnie przesłana aż na Wenus, planetę symbolizującą piękno i siłę. Niebo nie jest granicą, to dopiero początek" - napisała Elliott - na platformie X.

NASA nie podała, dlaczego zdecydowała się ponownie wysłać piosenkę w przestrzeń kosmiczną. Jest to już drugi taki przypadek. Wcześniej, w 2008 roku, padło na utwór Beatlesów "Across the Universe".

Z komunikatu NASA wynika, że wybrano raperkę ponieważ w jej piosenkach i teledyskach często przewija się motyw kosmosu. "Missy ma doświadczenie w łączeniu w swoich teledyskach narracji skoncentrowanej na przestrzeni kosmicznej i futurystycznych efektach wizualnych, więc możliwość współpracy nad czymś nie z tego świata jest naprawdę niezwykła - przekazała w komunikacie Brittany Brown, dyrektor biura ds. komunikacji NASA.

NASA wysłała wcześniej muzykę w kosmos w inny sposób. W 1977 na pokładzie Voyagera 1 i 2 NASA umieściła dwie pozłacane płyty gramofonowe, zawierające "dźwięki wybrane tak, aby przedstawiały różnorodność życia i kultury na Ziemi".