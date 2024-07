Nayoka Clunis, która miała reprezentować Jamajkę na igrzyskach, do Paryża nie poleci. Wszystko przez to, że lekkoatletyczna organizacja, która ją reprezentuje, nie wysłała zgłoszenia na czas. Opóźnienie tłumaczono awarią prądu i internetu.

Nayoka Clunis jest czołową zawodniczką w rzucie młotem na Jamajce. Obecnie zajmuje 35. miejsce w rankingu World Athletics - światowej organizacji zrzeszającej narodowe związki lekkoatletyczne.

Nie poleci na igrzyska przez awarię internetu

Jamajski Związek Lekkiej Atletyki (JAAA) poinformował Clunis, że na podstawie tego rankingu została wybrana na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

JAAA było zobowiązane do zarejestrowania wszystkich uczestników do północy 4 lipca. Terminu dotrzymano, ale na liście zabrakło Nayoki Clunis. Następnego dnia World Athletics, zgodnie z regulaminem, o którym wiedziały wszystkie federacje i o którym przypomniano, przyznała miejsce na igrzyskach, następnej w kolejności Irynie Klymets z Ukrainy.

Kiedy JAAA zauważył błąd przez kolejne dwa dni starał się go naprawić. W kolejnych wiadomościach pisano, że lista była przygotowywana w pośpiechu, a ponadto ze względu na huragan Beryl doszło do awarii prądu i internetu, co dodatkowo utrudniło rejestrację.

7 lipca World Athletics opublikowało ostateczną listę sportowców biorących udział w Igrzyskach. Mimo wysiłków JAAA, zabrakło na niej nazwiska Clunis.

JAAA dodał, że jest głęboko zasmucony incydentem. Po tym 28-letnia zawodniczka złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) ale ta została odrzucona. Dyrektor ds. Zawodów i Wydarzeń World Athletics - Marton Gyulai, powiedział, że zgodnie z przepisami nie można było już cofnąć podjętej decyzji.