- To nie jest rynek nieruchomości, to nie jest rynek bankowy tylko wyzysk i kasyno, w którym zawsze wygrywają deweloperzy i bankierzy - mówił w "Debacie Dnia" Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Wcześniej przedstawiciel branży deweloperskiej Tomasz Stoga zwrócił uwagę, że również budujący mieszkania nie są zadowoleni z sytuacji w Polsce.

W środowym wydaniu programu "Debata Dnia" Agnieszka Gozdyra poruszyła temat kredytu zero procent na pierwsze mieszkanie. Propozycja rządowa jest jednak mocno krytykowana.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce. "Jesteśmy zapóźnieni"

Tomasz Stoga, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich zwrócił uwagę na sytuację mieszkaniową w Polsce, gdzie w największych miastach jest dwa razy gorzej niż np. w Niemczech. Tam na tysiąc osób przypada 600-700 mieszkań, "a we Wrocławiu czy Warszawie mamy tych mieszkań 400".

- Mamy wielkie zapóźnienie liczby mieszkań, które są dostępne i które produkujemy w Polsce - podkreślił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodał, że deweloperzy nie są zadowoleni z sytuacji, w której coraz mniej osób stać na zakup nowego mieszkania. - Z punktu widzenia każdego dewelopera, każdego sprzedawcy im większa grupa ludzi, których stać na nasze produkty, tym lepiej - dodał.

Odnosząc się do wzrostu cen stwierdził, że pracownicy nie chcą być wolontariuszami, a zamiast tego proszą o podwyżki.

"To jest cyrk, wyzysk i kasyno"

Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich podkreślał, w jak trudnych realiach obracają się konsumenci.

ZOBACZ: "Debata Dnia". Paulina Matysiak tłumaczy się ze współpracy z politykiem PiS

- Koszt wzięcia kredytu mieszkaniowego w Polsce dzisiaj to jest... Pożycza pani 500 tys., a w ciągu 30 lat musi pani oddać 1,5 mln zł. To jest cyrk, to nie jest rynek nieruchomości, to nie jest rynek bankowy tylko wyzysk i kasyno, w którym zawsze wygrywają deweloperzy i bankierzy - stwierdził.

Jego zdaniem "mamy najdroższe kredyty hipoteczne w całej UE".