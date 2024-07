"Skandaliczne żądanie" ambasadora w USA. Radosław Sikorski chce reakcji prezydenta

"Ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Marka Magierowskiego z placówki w Waszyngtonie" - napisał we wtorek na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski. To reakcja na doniesienia, że ambasador w USA miał zaproponować resortowi porozumienie, w ramach którego otrzymałby prawie milion złotych rekompensaty.

Minister spraw zagranicznych opublikował we wtorek na platformie X wpis odnoszący się do sprawy ambasadora Polski USA Marka Magierowskiego. Przedstawiciel dyplomacji zza oceanu został wezwany do kraju. Szef MSZ chce go odwołać, z kolei z takim rozstrzygnięciem nie zgadza się prezydent Andrzej Duda.

"W związku ze skandalicznym żądaniem ambasadora Marka Magierowskiego wobec Skarbu Państwa o nienależną rekompensatę w wysokości prawie miliona złotych, ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o jego odwołanie z placówki w Waszyngtonie" - napisał Sikorski.

Propozycja Magierowskiego. MSZ odrzuca

Jego słowa o "skandalicznym żądaniu" odnoszą się do ustaleń "Wirtualnej Polski", która przekazała, że Magierowski ma oczekiwać od resortu rekompensaty za ustąpienie ze stanowiska.

Jego oczekiwania w związku z "porozumieniem w sprawie rozwiązania stosunku pracy" mają opiewać na niemal 346 470 zł oraz 137 340 dolarów.

Wyliczenia miał oprzeć na założeniu, że funkcję ambasadora pełniłby pełne cztery lata, czyli do 23 listopada 2025 roku.

Wcześniej ministerstwo miało potwierdzić WP, że pojawiła się taka oferta, ale została odrzucona.

Spór między Sikorskim i Dudą

Walka między MSZ a prezydentem o ambasadę w Waszyngtonie jest symbolem szerszego sporu o obsadę zagranicznych przedstawicielstw.

Według Sikorskiego to rząd odpowiada za angaż ambasadorów, bo prowadzi politykę międzynarodową. Z kolei Duda wskazuje na konstytucję i przypomina, że to prezydent jest odpowiedzialny za powoływanie i odwoływanie ambasadorów.

Zgodnie z zapowiedziami szefa MSZ w miejsce Magierowskiego miałby pojawić się senator PO Bogdan Klich, który niegdyś kierował Ministerstwem Obrony Narodowej.