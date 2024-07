Nowy szef ambasady Polski w USA. Radosław Sikorski potwierdza

Senator KO Bogdan Klich poleci do USA, aby objąć kierownictwo nad polską ambasadą w USA - zapowiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak dodał w rozmowie z RMF FM, nie będzie on zarządzał placówką jako ambasador, ponieważ zgody na to nie podpisze prezydent Andrzej Duda.