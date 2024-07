Lotniska w Splicie i Zadarze zostały zaatakowane przez hakerów. To doprowadziło niemal do całkowitego paraliżu ruchu lutniczego. - Żyjemy w takich czasach i musimy się przyzwyczaić do takich wydarzeń, na które odpowiedzi doskonalone są na poziomie europejskim i światowym - powiedział minister spraw morskich, transportu i infrastruktury Oleg Butković.