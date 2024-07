Poseł Jan Krzysztof Ardanowski nie należy już do PiS. We wtorek zrezygnował z członkostwa w partii, a tym samym klubie parlamentarnym. Polityk nie wyklucza, że dołączy do koła Kukiz'15. Wcześniej zapowiadał, iż zamierza założyć własne ugrupowanie - Wspólną Polskę.