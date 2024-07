"Panie Prezydencie Joe Bidenie, wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Być może najtrudniejszą w życiu" - napisał w serwisie X premier i lider KO Donald Tusk.

Rezygnacja Joe Bidena. "Na taką decyzję stać tylko największych"

Jak stwierdził natomiast były szef MSWiA i obecny europoseł z ramienia KO, Marcin Kierwiński "na taką decyzję stać tylko największych polityków".

Z kolei według Krzysztofa Brejzy decyzja Bidena była "odpowiedzialna i rozsądna". "Wybory w USA dotyczą całego wolnego świata, również nas. Bardziej niż myślimy" - podkreślił eurodeputowany z KO.

"Prezydentura Joe Bidena przejdzie do historii, jako czas walki o demokrację i wolność w USA i na świecie. Prezydent USA

i jego zasługi w tej walce nigdy nie zostaną zapomniane, to prawdziwy lider, który zasługuje na nasze uznanie i szacunek. Thank You!" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela.

Wybory w USA. Pawłowicz o "rannej amerykańskiej zwierzynie"

"Uznanie prez. Bidena za niezdolnego do dalszego prowadz.swej kampanii prezydenckiej wywołało też pyt.o jego zdolność do dalszego pełnienia funkcji prezydenta USA Obserwują to szczeg.Rosja i Chiny czając się jak myśliwy przy rannej "amerykańskiej"zwierzynie.Mają kilka miesięcy.." - skomentowała polityczka PiS i sędzia TK Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna).

"Brawo Joe. Też miałem problemy z wymową" - napisał z kolei europoseł ramienia z PiS Dominik Tarczyński.

Do decyzji Bidena odniósł się także inny poseł do PE z PiS, Ryszard Czarnecki. Jak ocenił, jest to "ważna decyzja w wyścigu wyborczym", ale "powinna była zapaść już rok temu".

Krzysztof Bosak o "właściwej" decyzji. "Jestem zaskoczony"

"Jeden dziadek zrezygnował. To teraz pora na Tuska i Kaczyńskiego" - stwierdził w serwisie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka - innego przywódcy Konfederacji - rezygnacja Bidena z walki o reelekcję "to właściwa decyzja, dlatego jestem nią zaskoczony". Jak dodał, "współczesna polityka odzwyczaiła nas niemal zupełnie od ludzi na najwyższych funkcjach podejmujących właściwe decyzje. Z drugiej strony ta decyzja powinna zapaść już dawno temu".

Marszałek sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia udostępnił oświadczenie amerykańskiej głowy państwa, podsumowując je jednym słowem - "odpowiedzialność".

Władysław Kosiniak-Kamysz o prezydenturze Bidena. "Wspierał Ukrainę"

"Przez swoją kadencję prezydent USA wzmacniał współpracę transatlantycką i z determinacją wspierał Ukrainę, co zwiększało poczucie bezpieczeństwa naszego regionu. Dziękujemy za dobrą współpracę, Panie Prezydencie" - dodał minister obrony i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy: w niedzielę na platformie X Joe Biden przekazał, że wycofuje się z wyścigu o reelekcję na stanowisku prezydenta USA. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję, zadeklarował też, że do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Po ogłoszeniu rezygnacji Biden przekazał, że poprze kandydaturę wiceprezydentki Kamali Harris.