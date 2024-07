- Kamala Harris jest znana ze skłonności do skłócania się z innymi. Ona skłóciła się z własnym personelem w biurze. Poza tym jej relacje z mediami są równie kiepskie jak były relacje Hilary Clinton - komentował w Polsat News korespondent tygodnika "Polityka" w Waszyngtonie Tomasz Zalewski.

- Gdyby Joe Biden podjął taką decyzje pół roku temu - czyli przed prawyborami demokratycznymi - wszystko mogłoby się ułożyć znakomicie, tzn. głosowanie mogłoby wyłonić naprawdę dobrego kandydata. Tymczasem teraz sytuacja jest dosyć krytyczna - skomentował decyzję obecnego prezydenta USA o wycofaniu się z kampanii wyborczej Zalewski.

Wybory w USA. Joe Biden wycofuje się z kampanii

Według wieloletniego korespondenta polskich mediów w USA wiceprezydentka Kamala Harris jest faworytką w wyścigu o poparcie demokratów i "naturalną następczynią" Bidena. - Ale z ostatnich sondaży wynika, że większość wyborców demokratycznych nie uważa jej za najlepszą kandydatkę. Uważają, że są lepsi - podkreślił.

Wideo: Tomasz Zalewski komentuje wiceprezydenturę Kamali Harris

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak dodał, "podobno sam Barack Obama nie popiera Kamali Harris". Były prezydent USA rzekomo "jest za tym, żeby wyłonić jakiegoś kandydata". - To delikatne powiedzenie, że on się dystansuje od pani Kamali Harris - tłumaczył Zalewski.

Kamala Harris zastąpi Bidena? "Jej recenzja jest krytyczna"

Gość Polsat News przywołał słowa naszej korespondentki w USA Magdy Sakowskiej, wedle których odsunięcie Harris od kampanii przysporzyłoby demokratom sporo problemów - musieliby się bowiem bronić przed oskarżeniami o dyskryminację, że nie wybrali polityczki, ponieważ ta jest czarnoskórą kobietą.

ZOBACZ: USA. Szef Partii Demokratycznej o wyborze nowego kandydata. "Przejrzysty i zdyscyplinowany proces"

Zdaniem dziennikarza Harris "miała krytyczną recenzję nie dlatego, że jest czarnoskórą kobietą", ale ponieważ "niestety jako wiceprezydentka nie spisywała się najlepiej".

Zalewski: Jako wiceprezydentka Harris nie spisywała się najlepiej

Jak wyjaśnił, chodzi o to, że "powierzano jej np. kwestie rozwiązania problemu nielegalnych imigrantów i kryzysu na granicy (amerykańsko-meksykańskiej - red.), a nic w tej sprawie dobrego nie zrobiła". - Jest to osoba znana ze skłonności do skłócania się z innymi. Ona skłóciła się z własnym personelem w biurze. Poza tym jej relacje z mediami są równie kiepskie jak były relacje Hilary Clinton - wyliczał.