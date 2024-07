Pies był niespokojny. Wywąchał niezwykłego gościa

Mieszkanka Bielan wyszła na spacer psem do parku przy ulicy Perzyńskiego. W pewnym momencie jej pupil zaczął dziwnie się zachowywać. Gdy kobieta podeszła, bliżej zauważyła sporą jaszczurkę wylegującą się w trawie.

Gad w warszawskim parku

Kobieta natychmiast wezwała strażników miejskich z ekopatrolu, którzy po przybyciu na miejsce wyjaśnili, że to dorosła agama brodata.

Agama brodata to gatunek żyjący na terenach pustynnych w Australii. Ponieważ są łagodne, przyjaźnie nastawione do człowieka oraz łatwe w oswojeniu i utrzymaniu, to często wybiera się je na zwierzęta domowe.

"Żywią się głównie owadami i są zupełnie niegroźne dla ludzi. Wypuszczone do parku mogłyby za to same paść ofiarą psów lub innych zwierząt" - objaśniają strażnicy z ekopatrolu.



Funkcjonariusze podnieśli jaszczurkę z trawnika i umieścili w wygodnym transporterze. "Cudzoziemka" została bezpiecznie przewieziona do Centrum CITES (Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) na terenie warszawskiego ZOO.

Do podobnego zdarzenia doszło w czwartek 16 maja we Włocławku. Jaszczurka z tego samego gatunku została znaleziona przy drodze, na terenie jednej z posesji. Po interwencji straży miejskiej została zabrana do sklepu zoologicznego, gdzie otrzymała profesjonalną pomoc.