Ostrzeżenie przed nawałnicami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem dostali mieszkańcy województw opolskiego i wielkopolskiego, a ponadto części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Kujaw i Pomorza, Łódzkiego, Dolnego Śląska oraz Lubuskiego. "Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy w alercie.

ZOBACZ: 10 tys. osób wyszło na ulice. Kłopoty w turystycznym raju

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, niewykluczone są również przerwy w dostawie prądu. Poleciło też zabezpieczyć rzeczy, które - porwane przez wiatr - mogą stanowić zagrożenie. O ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk informuje ponadto IMGW.

"Już o godzinie 11:00 termometry przekraczają 30 stopni w Toruniu. Upał pojawia się właśnie również na Mazowszu. Pamiętajcie o nawodnieniu!" - przypomina instytut na platformie X.

Alert RCB. Idą silne burze, niewykluczone podtopienia

W poniedziałek przed 12:00 niemal cała Polska objęta była alertami. Wyjątkiem były górskie tereny od Tatr przez Beskid po Bieszczady, obejmujące m.in. Zakopane, Nowy Sącz i Krosno. Gdzie indziej - dokładniej na zachodzie kraju - IMGW przestrzega przed burzami. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ: Morze zaczęło porywać samochód. Nagranie trafiło do sieci

Potencjalnym zagrożeniem będzie również temperatura. Przed upałem również pojawiły się ostrzeżenia, a dotyczą one niemalże całej wschodniej i centralnej Polski. Obowiązywać będą co najmniej do godz. 20:00 w poniedziałek.

IMGW Mapa zagrożeń pogodowych w poniedziałek

Twojapogoda.pl podaje, że upalna aura panować będzie co najmniej do wtorku. W poniedziałek termometry wskażą od około 23 stopni na północy kraju do nawet 32-33 stopni w Katowicach, Warszawie, Krakowie czy Rzeszowie. Noc natomiast będzie deszczowa na wschodzie i południu, a temperatura wówczas wyniesie kilkanaście stopni.

WIDEO: Awantura w studiu Polsat News. "Jak pan się do mnie odzywa?" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ sgo / polsatnews.pl