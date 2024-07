"Dwa konie zaprzęgowe są 'troszkę' silniejsze, a praca po półtora do dwóch godzin co drugi dzień nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia ani jakiegoś wielkiego wysiłku" - napisała w internecie kobieta, która w masce konia sama ciągnęła wóz turystyczny na szlaku do Morskiego Oka. Filmik z wyczynu zamieściła w sieci. Na jej happening szybko zareagowały fundacje na rzecz ochrony zwierząt.