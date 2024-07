Nietypowy problem 99-latki. Wie o wszystkich mandatach w mieście

Nawet 20 dziennie - tyle razy dzwoni telefon pewnej seniorki z Włoch. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że połączenia przychodzą wtedy, kiedy kierowcy płacą za mandat. 99-latka nie ma jednak żadnego "informatora", a cierpi przez pewien zbieg okoliczności.

Sprawę 99-letniej mieszkanki miejscowości Lanzo Torines w Piemoncie poinformował dziennik "Il Resto del Carlino".

Włochy. Problem 99-latki z telefonem

Seniorka od dwóch lat ma poważny problem z telefonem. Apart odzywa się nawet 20 razy dziennie, nie są to jednak połączenia od rodziny, znajomych, ani nawet od telemarketerów.

Do kobiety dzwonią... kierowcy, którzy chcą zapłacić za mandat. Okazuje się, że numer telefonu 99-latki częściowo odpowiada numerowi identyfikacji podatkowej urzędu miasta w Bolonii. Numer ten widnieje z kolei na elektronicznym formularzu mandatu.

Oznacza to, że kierowca nie otworzy aplikacji do płacenia, to po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na mandacie, smartfon automatycznie wybierze numer seniorki.

Telefon dzwonił 20 razy dziennie. 99-latka powiadomiła służby

Kobieta o sprawie zawiadomiła karabinierów oraz magistrat. Mundurowi stwierdzili jednak, że sprawa nie należy do ich kompetencji.

Urząd przeanalizował zgłoszenie 99-latki, ale uznał, że mamy do czynienia z "nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności". Numeru urzędowego nie można zmienić, więc jeśli seniorka nie chce dłużej odbierać kłopotliwych telefonów, to ona musi pożegnać się ze swoim numerem.

Źródło: Il Resto del Carlino

