Więcej połączeń, szybsze dojazdy, a także specjalna oferta dla podróżnych udających się na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - to wszystko plany PKP Intrecity na najbliższe miesiące. Pierwsze zmiany odczujemy już 9 czerwca - oprócz zmian na torach poczujemy także na największym węźle przesiadkowym Warszawa Zachodnia.

2 godziny 25 minut - tyle zajmie czas przejazdu najszybszego skład Express Intercity Premium z Warszawy do Gdańska - wynika z najnowszego komunikatu PKP Intercity. Kolejowa spółka zapowiada szereg zmian od 9 czerwca, gdy zacznie obowiązywać nowy, wakacyjny rozkład jazdy.

W sezonie letnim PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie średnio 454 pociągi co - według komunikatu - jest wzrostem o 31 względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Po korekcie najwięcej par pociągów będzie jeździło na trasie do/z Trójmiasta (58). Szczecin obsłużą 22 pary połączeń, Kołobrzeg - 14, Świnoujście - 8, a Hel - 6.

Na wakacje w góry pociągiem

Kolejowa spółka dodała, że Bielsko-Białą obsłuży 12 par pociągów, Zakopane - 8, Jelenią Górę - 8, Szklarską Porębę - 3, Kłodzko - 4, a Krynicę-Zdrój - 3. Na tory wyjada także specjalne, sezonowe składy m. in. pociąg relacji Szczecin - Zakopane oraz dwie pary połączeń Pendolino na trasie Warszawa - Kraków.

Przewoźnik dodał, że czas przejazdu pociągu Tatry na trasie Warszawa Centralna - Zakopane ma wynieść 4 godz. 46 min, natomiast w wyniku prac infrastrukturalnych czas ten ma wzrosnąć o osiem dodatkowych minut (w okresie 25 lipca - 12 sierpnia). Dodano, że pociąg Orzeszkowa (relacji Warszawa - Jelenia Góra - Warszawa) do Szklarskiej Poręby otrzyma zmianę kategorii na wyższą i będzie zestawiony ze zmodernizowanych wagonów.

Polskie Koleje Państwowe nie zapomniały także o podróżnych chcących dotrzeć na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech, letnie festiwale oraz na sierpniowy długi weekend.

Warszawa Zachodnia. Więcej peronów po remoncie

Na pierwsze trzy mecze reprezentacji Polski, przewoźnik uruchomi specjalne pociągi do Hamburga (15 czerwca), Berlina (21 czerwca) oraz Dortmundu (24 czerwca). W czasie trwania festiwalu Open'er, kolejowa spółka uruchomi np. wydłużenie pociągu Warta, który na co dzień łączy Warszawę i Poznań, natomiast 7 lipca pojedzie do Gdyni.

Od 9 czerwca - zgodnie z komunikatem - ma zostać przywrócona przepustowość stacji Warszawa Centralna. Oznacza to, że prawie wszystkie pociągi dalekobieżne będą się zatrzymywać na stacji Warszawa Centralna, natomiast jedynie 39 pociągów nadal będzie kursować przez Warszawę Gdańską.

W ten sam dzień podróżni skorzystają z peronów 1, 2 i 3 na stacji Warszawa Zachodnia. Tym samym na głównym punkcie przesiadkowym pociągi będą zatrzymywać się przy wszystkich dziewięciu platformach, to o jedną więcej niż dotąd. Kilkukrotnie opóźniony remont ma zakończyć się w grudniu - - obecnie prowadzone są prace w kolejowej części przejścia podziemnego.