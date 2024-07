Sprawdzone sposoby na przegrzaną elektronikę. Poznaj nasze TOP5 

Laptopy - ze względu na swoją kompaktową budowę, często mają ograniczone możliwości chłodzenia. Wysoka temperatura otoczenia, a także intensywna praca procesora, mogą szybko doprowadzić do przegrzania.

Smartfony - coraz bardziej zaawansowane technologicznie telefony zużywają dużo energii, co prowadzi do ich nagrzewania się. Wpływ na spory wzrost temperatury pracy może mieć już zwykłe korzystanie z aplikacji, gier czy nawigacji GPS.

Komputery stacjonarne - chociaż mają one lepsze systemy chłodzenia niż laptopy, to jednak intensywna praca procesora i karty graficznej (zwłaszcza podczas grania w gry czy renderowania filmów), może prowadzić do przegrzewania.