Chociaż Katalpy pochodzą z Ameryki Północnej i Azji, doskonale radzą sobie w polskim klimacie. To drzewa liściaste, które mogą dorastać nawet do 20 metrów wysokości. Ich duże, dekoracyjne liście i piękne kwiaty, które pojawiają się latem, sprawiają, że są idealnym wyborem zarówno do ogrodów prywatnych, jak i publicznych przestrzeni. Katalpy są cenione również za odporność na zanieczyszczenia powietrza i małe wymagania glebowe.

Jak właściwie sadzić katalpy?

Sadzenie tej rośliny jest podobne do sadzenia innych drzew liściastych, ale warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Katalpy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych lub tylko lekko zacienionych. Ważne jest, aby miejsce było osłonięte od silnych wiatrów, co pozwoli młodemu drzewku dobrze się zakorzenić. Gleba powinna być przepuszczalna, żyzna i umiarkowanie wilgotna, chociaż katalpy radzą sobie również na glebach mniej urodzajnych.

ZOBACZ: Najdroższe truskawki na świecie. Cena zwala z nóg

Najlepszym czasem na sadzenie jest wczesna wiosna lub jesień. Przed posadzeniem trzeba przygotować dół o głębokości około 50-60 cm i średnicy większej niż bryła korzeniowa drzewka. Na dnie dołu można umieścić warstwę kompostu lub obornika, co zapewni młodemu drzewku odpowiednie składniki odżywcze. Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać i zabezpieczyć palikiem, aby rosła stabilnie.

W jaki sposób dbać o katalpy, aby pięknie i zdrowo rosły?

Pielęgnacja katalpy jest prosta i nie wymaga specjalistycznych zabiegów. Najważniejsze jest regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy oraz w pierwszych etapach po posadzeniu. Warto również dbać o odpowiednie nawożenie, szczególnie na wiosnę, aby drzewo zdrowo rosło i obficie kwitło. Najlepsze są nawozy wieloskładnikowe albo organiczne.

Przycinanie katalpy nie jest konieczne, ale można je przeprowadzać, aby nadać drzewu pożądany kształt lub usunąć uszkodzone gałęzie. Najlepszym czasem na cięcie jest późna zima lub wczesna wiosna, zanim drzewo zacznie wypuszczać liście. Ważne jest również regularne sprawdzanie drzewa pod kątem chorób i szkodników, bez względu na to, że te rośliny są zazwyczaj odporne na większość tego typu zagrożeń. Profilaktyka jest najważniejsza!

ZOBACZ: Jak zgłosić reklamację u fryzjera i czego może ona dotyczyć?

Jeśli od początku zadbamy o odpowiednie warunki dla katalpy, czyli posadzimy ją we właściwy sposób i będziemy do niej podchodzili z troską, dostarczając jej odpowiednie ilości wody oraz składników odżywczych, zyskamy w ogrodzie piękną naturalną ozdobę na długie lata.

red. / Polsatnews.pl