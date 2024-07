Amerykanka Sandra Hemme została zwolniona z więzienia po 43 latach. Kobieta w latach 80. została uznana za winną zabójstwa, do którego się przyznała. "Choć jestem niewinna, policja chce kogoś wsadzić do więzienia i móc powiedzieć, że rozwiązała sprawę" - pisała w liście do rodziny. Okoliczności sprawy od początku budziły zastrzeżenia.