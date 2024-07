Sąd w Mediolanie orzekł, że dziennikarka Giulia Coretse musi zapłacić włoskiej premier 5000 euro zadośćuczynienia i dodatkowo uiścić 1200 euro w ramach grzywny. To kara za znieważenie Giorgii Meloni. Przed laty reporterka wyśmiała bowiem skromny wzrost szefowej rządu, za co została przez nią pozwana.

Choć cała sprawa rozpoczęła się przed trzema laty, zanim jeszcze Giorgia Meloni stanęła na czele włoskiego rządu, wyrok zapadł dopiero teraz.

W październiku 2021 r. Giulia Coretese zamieściła na swoim koncie na Twitterze wpis, który nie spodobał się polityk partii Bracia Włosi. Była to przerobiona fotografia Meloni z doklejoną podobizną Benito Mussoliniego.

"Nie przerażasz mnie, Meloni. W końcu masz tylko 120 cm wzrostu, więc nawet cię nie dostrzegam" - zwróciła się wówczas reporterka.

Giorgia Meloni triumfuje. Dziennikarka została ukarana

Mimo iż wiele mediów we Włoszech pisało o sprawie, podając przy okazji, że prawdziwy wzrost Meloni to ok. 160 cm, dla przyszłej premier nie było to satysfakcjonujące. Postanowiła ona wystąpić z pozwem do sądu, oskarżając dziennikarkę o publiczne znieważenie.

W tym tygodniu mediolański sąd uznał Cortese winną zarzucanych jej czynów i wymierzył jej karę grzywny w wysokości 1200 euro (za tzw. bodyshaming, czyli krytykowanie kogoś ze względu na wygląd zewnętrzny), a także nakazał reporterce zapłatę 5000 euro zadośćuczynienia. Wyrok jest jednak nieprawomocny.



Prawnik Giorhgii Meloni już zapowiedział, że otrzymane w ramach rekompensaty pieniądze przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Premier Włoch procesuje się z krytykami

Sama Cortese skomentowała wyrok na wspomnianym już Twitterze (teraz X), oświadczając, że "włoski rząd ma poważny problem z wolnością wypowiedzi i dziennikarską różnicą zdań". "Miejmy nadzieję, że lepsze czasy nadejdą. Nie poddamy się" - dodała.

Reuters zauważa, że w tym roku we Włoszech odnotowano znaczącą liczba procesów wytoczonych dziennikarzom, co sytuuje kraj na 46. miejscu w rankingu wolności prasy.

Agencja wskazuje także, że to nie pierwszy raz, gdy Giorgia Meloni pozwała reportera.

W 2023 r. rzymski sąd ukarał autora bestsellerów Roberto Saviano, nakazując mu zapłatę ponad 1000 euro za obrazę premier w 2021 r. w związku z jej stanowczym podejściem do tematu nielegalnej imigracji.