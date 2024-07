O poprawności oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się immunitetu przez posła PiS zadecyduje w najbliższy wtorek sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Odpowie za plakaty wyborcze

Sam Krzysztof Sobolewski potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację z uwagi na pełnioną podczas kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi funkcję pełnomocnika wyborczego PiS.



Prawo wyborcze stanowi, iż wszelkie plakaty, banery i hasła wyborcze muszą zostać usunięte w terminie do 30 dni od wyborów. Kara grzywny za niewywiązanie się z tego zadania może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Wyjątkiem od tej sytuacji jest m.in. przypadek, w którym plakaty, hasła wyborcze i banery znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach nienależących do Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków i stowarzyszeń.

Krzysztof Sobolewski nie jest już sekretarzem generalnym PiS

Krzysztof Sobolewski jest byłym sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości. Tej posady zrzekł się w październiku 2023 r. po tym, jak partia Jarosława Kaczyńskiego straciła władzę w parlamencie i zapowiedziała gruntowne zmiany w ramach rozliczeń.



Jak podawały media, Sobolewskiemu zarzucano przede wszystkim to, że nie potrafił odpowiednio zmobilizować struktur PiS do walki o kolejną kadencję, ale też to, że sam uzyskał słaby wynik i kojarzył się z nepotyzmem.

To m.in. właśnie on należał do tzw. tłustych kotów, których eliminację z życia publicznego zapowiadał Jarosław Kaczyński. Wszystko dlatego, iż jego żona po dojściu PiS do władzy zasiadła w radach nadzorczych trzech państwowych spółek.