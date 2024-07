"W związku z globalną awarią w systemach Microsoft jestem na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o wszystkich zdarzeniach wynikających z awarii" - przekazał premier Donald Tusk. Jak dodał, wspomniane, możliwe utrudnienia "jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa".

W piątek rano doszło do globalnej awarii systemów Microsoft, związanej z aktualizacją, jaką zewnętrzny podmiot dostarczył temu światowemu gigantowi.

Z rozmaitych krajów napływają doniesienia, że wielkie problemy mają porty lotnicze, systemy bankowe, kolej, nadawanie musiała przerwać nawet brytyjska stacja TV Sky News. O sytuacji piszemy na bieżąco w relacji live - tutaj.

Awaria Microsoft. Donald Tusk: W Polsce zdarzenia mają ograniczony charakter

Do sprawy po godz. 11:00 odniósł się premier Donald Tusk. Jak czytamy w jego wpisie, "w związku z globalną awarią w systemach Microsoft" jest on "na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o wszystkich zdarzeniach wynikających z awarii". "Jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa" - dodał.

Wcześniej na antenie Polsat News głos zabrał minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak wyjaśnił, zgłoszenia o problemach z systemami Microsoft w Polsce są "bardzo incydentalne" i nie dotyczą infrastruktury krytycznej. - Awaria jest monitorowana przez służby od rana - zapewnił.

Wskazał, iż odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w Polsce spoczywa m.in. na wojsku, ABW czy NASK-u. - Zajmujemy się sprawą na bieżąco. Uspokajamy: obecnie systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie, poprawnie. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji - deklarował.

