Donald Trump przemawiał publicznie na republikańskiej konwencji w Milwaukee, po raz pierwszy od czasu nieudanego zamachu na jego życie w Pensylwanii. Podzielił się z zebranymi opowieścią, jak doszło do tego zdarzenia, zachęcając do słuchania, bo - jak uznał - opowie o tym tylko ten jeden raz, ponieważ było to trudne dla niego przeżycie.

- Nie powinno mnie tu być tej nocy. Stoję przed wami na tej scenie wyłącznie dzięki łasce Boga Wszechmocnego - uznał, składając hołd Coreyowi Comperatore, mężczyźnie, który zginął na wiecu, gdy padły strzały. Uznał, iż "nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich" - to słowa Chrystusa z Pisma Świętego.

- Kandyduję, aby zostać prezydentem całej Ameryki, a nie jej połowy - deklarował, wzywając do rezygnacja z podziałów politycznych w USA. Jak uznał, jego rodaków łączą "wspólny los i przeznaczenie". Przestrzegł, że Ziemia "chwieje się na krawędzi III wojny światowej", a ten konflikt będzie takim, "jakiego jeszcze nie było".

Donald Trump: Gdy byłem prezydentem, wszyscy się mnie bali

Trump zadeklarował, że zakończy wszystkie wojny, w tym tą w Ukrainie. - Wojna szaleje w Europie i na Bliskim Wschodzie. Wzrasta ryzyko konfliktu na Tajwanie, Korei, Filipinach i całej Azji (...). Zakończę każdy kryzys wywołany przez obecną administrację (Joe Bidena - red.) - obiecał, zaznaczając, że do ataku Moskwy na Kijów by nie doszło, gdyby wówczas to on był prezydentem USA.

Nawiązał też do swojej rozmowy z Viktorem Orbanem. Węgierski premier miał mu powiedzieć, że Trumpa "bały się Rosja i Chiny". - Wszyscy się mnie bali, dlatego cały świat żył w pokoju i "nic się nie działo". A teraz świat wybucha obok nas - mówił, nazywając przy okazji Orbana przywódcą, którego "prasa nie lubi, bo jest twardy".

Jak uznał, Rosja "nie wzięła nic", gdy to on zasiadał w Gabinecie Owalnym. Porównał to z kadencjami George'a Busha, Baracka Obamy i Joe Bidena, gdy - co podkreślał - Rosja najechała odpowiednio Gruzję, Krym oraz resztę Ukrainy.

