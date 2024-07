Portal Axios, powołując się na źródła wśród polityków Partii Demokratycznej, podaje, że zarówno demokraci, jak i doradcy Joe Bidena uważają, że obecny prezydent nie ma szans na reelekcję. Wskazują tu na zaawansowany wiek prezydenta oraz jego coraz częstsze wpadki.

Według portalu, prezydentowi mówi się, że jeśli pozostanie w wyścigu, Donald Trump może w listopadzie odnieść miażdżące zwycięstwo i zniszczyć dziedzictwo Bidena oraz nadzieje demokratów.

Presja, aby prezydent wycofał się z wyborów, miała znacząco wzrosnąć w ciągu kilku ostatnich dni.

- Modlę się, aby postąpił właściwie. Zmierza w tę stronę - powiedział w rozmowie z portalem bliski przyjaciel Bidena.

Według doniesień "Washington Post", powołujących się na anonimowe źródła, były prezydent Barack Obama powiedział w ostatnich dniach sojusznikom, że droga Joe Bidena do zwycięstwa znacznie się wydłużyła i uważa, że ​​prezydent USA musi poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury.

Podczas tych rozmów Obama miał stwierdzić, że uważa Bidena za świetnego prezydenta i chce chronić jego osiągnięcia, które mogą być zagrożone, jeśli Republikanie przejmą kontrolę nad Białym Domem i obiema izbami Kongresu w przyszłym roku.

Problemy Joe Bidena. Prezydent traci poparcie demokratów

W środę agencja Associated Press, powołując się na wyniki sondażu AP-NORC Center for Public Affairs Research, podała, że prawie dwie trzecie demokratów twierdzi, że prezydent Joe Biden powinien wycofać się z wyborów.

Zaledwie trzech na 10 uczestników badania jest przekonanych, że obecny prezydent USA ma "zdolność umysłową do skutecznego pełnienia funkcji" w kolejnej kadencji.

ZOBACZ: Druzgocące wyniki dla Bidena. Tak źle w kampanii jeszcze nie było

Sondaż został przeprowadzony jeszcze przed sobotnim zamachem na Donalda Trumpa w Pensylwanii. Trudno więc ocenić, jak to wydarzenie wpłynęło na odbiór Bidena.

Wysokie notowania wśród wyborców ma za to Kamala Harris. Około 60 procent demokratów uważa, że dobrze sprawowałaby urząd prezydenta USA. Odmiennego zdania jest 22 proc. pytanych.

Joe Biden ma COVID-19

Oprócz kłopotów z poparciem w kluczowym momencie kampanii wyborczej, prezydent USA mierzy się również z problemami zdrowotnymi. W środę wykryto u niego obecność koronawirusa.

ZOBACZ: Joe Biden ma COVID-19. Prezydent USA musi się izolować

Jak podał osobisty lekarz Bidena, ma on łagodne objawy COVID-19, a ponadto otrzymał już pierwszą dawkę leku przeciwwirusowego Paxlovid. CNN podkreśla, iż prezydent jest w pełni zaszczepiony przeciw SARS-CoV-2, a czas izolacji spędzi w swojej rezydencji w rodzinnym stanie Delaware.

Dotarł tam na pokładzie Air Force One, a przed wejściem do samolotu pokazał dziennikarzom podniesiony do góry kciuk. Rzucił też, iż "czuje się dobrze".