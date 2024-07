W planach miał serię przemówień, ale plany pokrzyżował mu koronawirus. U prezydenta USA Joe Bidena wykryto COVID-19, dlatego przywódca Amerykanów poleciał do swojej posiadłości w Delaware, gdzie przez najbliższy czas będzie izolował się od otoczenia. Wirusowa choroba to kolejny kłopot dla demokratów, którzy wierzą, że zdrowie przywódcy nie przeszkodzi mu w reelekcji.

Obecność koronawirusa u amerykańskiego prezydenta wykryto w środę. Jak podkreślają media zza Atlantyku, Joe Biden zakaził się w kluczowym momencie kampanii wyborczej przed listopadowymi wyborami, gdy część demokratów wprost już apeluje o zmianę kandydata ze względu na stan zdrowia obecnego przywódcy.

Jak podał osobisty lekarz Bidena, ma on łagodne objawy COVID-19, a ponadto otrzymał już pierwszą dawkę leku przeciwwirusowego Paxlovid. CNN podkreśla, iż prezydent jest w pełni zaszczepiony przeciw SARS-CoV-2, a czas izolacji spędzi on w swojej rezydencji w rodzinnym stanie Delaware.

ZOBACZ: Druzgocące wyniki dla Bidena. Tak źle w kampanii jeszcze nie było

Dotarł tam na pokładzie Air Force One, a przed wejściem do samolotu pokazał dziennikarzom podniesiony do góry kciuk. Rzucił też, iż "czuje się dobrze". Choroba pokrzyżowała jednak plany lidera USA, ponieważ odwołał przemówienie dla latynoskiej organizacji praw człowieka. - Prezydent Biden jest głęboko rozczarowany, że nie może dołączyć do nas - powiedziała Janet Murguia, szefowa stowarzyszenia.

Joe Biden ma COVID-19. Kolejna przeszkoda w kampanii wyborczej

Z Delaware przywódca USA ma w pełni wykonywać swoje obowiązki, ograniczając jednocześnie bezpośrednie kontakty z innymi osobami. Wykrycie COVID-19 to kolejny kłopot dla współpracowników prezydenta, ponieważ serią najbliższych aktywności z jego udziałem chcieli udowodnić, że jest on pełen energii, tłumiąc wewnętrzne i zewnętrzne niepokoje wokół zdrowia polityka.

Nie wiadomo, gdzie i kiedy Biden zakaził się koronawirusem. Biały Dom podkreśla, że prezydent na COVID-19 chorował już w przeszłości i rekompensował swoją nieobecność na różnych wydarzeniach, łącząc się zdalnie. Pierwszy raz pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 otrzymał w lipcu 2022 roku, a kolejny raz we wrześniu zeszłego roku.