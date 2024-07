Groźny wypadek z udziałem reprezentantki Polski. "Wyglądało po prostu tragicznie"

Dwójka rowerzystów oraz motocyklista zostali ranni w wypadku, do którego doszło w Bawarii. Lokalne media informują, że do wypadku doszło w czasie treningu sportowców z Polski, a poszkodowani to 23-letnia zawodniczka oraz holenderski trener. Dyrektor reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim przekazał "Faktowi", że ranna została Liwia Kubin oraz szkoleniowiec Henk Hospes.