Autobus przewożący pracowników jednej z firm uderzył w konstrukcję tunelu nieopodal Barcelony. Następnie znalazł się w pionowej pozycji, blokując wjazd. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilkadziesiąt osób - trzy z nich są w stanie krytycznym. Media określają wypadek mianem "dziwnego" i zastanawiają się, jak dokładnie mogło do niego dojść.

Do "dziwnego" wypadku, jak określają go media, doszło we wtorek przed południem w pobliżu miejscowości Pineda de Mar w prowincji Barcelona, na północnym wschodzie Hiszpanii.

Autobus przewożący pracowników firmy Indetix wjeżdżając do tunelu zjechał z drogi i uderzył w betonową konstrukcję, a następnie "stanął" pionowo, całkowicie uniemożliwiając wjazd.

Lokalne media informują, że na pokładzie autobusu znajdowało się 47 osób. - Jechał z Barcelony do miejscowości Tordera, gdzie Inditex, właściciel marki odzieżowej Zara, ma fabrykę - przekazał w rozmowie z telewizją RTVE burmistrz Pineda de Mar, Xavier Amor.

El conductor ja ha estat evacuat i es preveu l'arribada d'una grua de gran tonatge per poder baixar i estabilitzar l'autobús.



En el dispositiu #bomberscat hem mobilitzat un total de 24 dotacions amb 2 autoescales #GROS #UCM i 2 helicòpters amb efectius #GRAE i @semgencat pic.twitter.com/y30gOqTI5G — Bombers (@bomberscat) July 16, 2024

Wypadek autobusu koło Barcelony. "Stanął" pionowo przy wlocie tunelu

Na miejsce wypadku ściągnięto ekipy ratunkowe i strażaków, którzy ewakuowali pasażerów z pojazdu. Najdłużej trwało uwalnianie kierowcy, zakleszczonego w swojej kabinie.

Po zakończeniu akcji ratunkowej poinformowano, że w wypadku rannych zostało 45 osób. 22 poszkodowanych trafiło do szpitali, trzy osoby są w stanie krytycznym.

W usunięciu autobusu i udrożnieniu wjazdu do tunelu pomogły ciężki sprzęt oraz dźwig. Obecnie droga cały czas jest nieprzejezdna. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.