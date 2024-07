Derek Chisora to brytyjski pięściarz wagi ciężkiej, który w 2011 roku walczył o mistrzostwo świata federacji WBC. Przegrał jednak wtedy na punkty z Witalijem Kliczko.

40-letni sportowiec wkrótce stoczy 48. walkę w swojej zawodowej karierze. 27 lipca w londyńskiej O2 Arenie zmierzy się z Joe Joycem.

Pięściarz znokautował dostawcę jedzenia

Teraz o zawodniku zrobiło się głośno z innego powodu. Chisora wdał się bowiem w bójkę z dostawcą jedzenia przed jedną z restauracji w Londynie.

ZOBACZ: Waga ciężka ma nowego króla. Pierwsza taka sytuacja w boksie od ponad 20 lat

Brytyjskie media podają, że pięściarz jadł obiad ze swoją rodziną, kiedy zauważył mężczyznę kierującego rowerem elektrycznym, który jechał po chodniku na którym stały stoliki. 40-latek miał zwrócić uwagę dostawcy jedzenia, że może kogoś potrącić.

Między mężczyznami doszło do kłótni. W pewnym momencie pyskówka słowna przerodziła się w szarpaninę. Wtedy pięściarz znokautował swojego oponenta uderzeniem głową. Całe zajście widać na nagraniu opublikowanym w internecie.

Z relacji mediów wynika, że na miejsce wezwana została policja, jednak nikt nie został zatrzymany.

ZOBACZ: USA. Deontay Wilder aresztowany przez policję

Głos ws. incydentu zabrał promotor pięściarza, Frank Warren, który stwierdził, że Chisora jedynie "się bronił".

- Tamten facet podszedł do niego i zaczął wymachiwać pięściami, a Derek zrobił to, co zrobił. Był ze swoimi dziećmi. Bronił się, tak to widzę. Rozmawialiśmy, był bardzo rozczarowany, że to wszystko się wydarzyło. Wezwano policję i na tym się skończyło. Nic się nie stało - powiedział.

Innego zdania są świadkowie zdarzenia, którzy poinformowali, że zaatakowany mężczyzna po otrzymaniu ciosu został ranny.